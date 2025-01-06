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        Haberler Gündem Güncel Ketenlik Deresi beyaza boyandı! | Son dakika haberleri

        Ketenlik Deresi beyaza boyandı!

        Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Ketenlik Deresi, kümes ve ahır temizliğinde kullanılan kimyasallar nedeniyle beyaza büründü. Suyun yüzeyinde köpük tabakası oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:51
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        Ketenlik Deresi beyaza boyandı!
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        Balıkesir Manyas ilçe halkının çevresinde piknik yaptığı Ketenlik Deresi’nin üzeri köpük tabakasıyla kaplandı. İddiaya göre, Balıkesir’in merkez mahallelerindeki ahır ve kümeslerin yıkanmasının ardından, deterjan artıkları ve hayvan dışkılarının dereye akmasıyla, su beyaza büründü.

        İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki derede, her yıl aynı zamanlarda aynı manzarayla karşılaştıklarını ve deredeki balıkların öldüğünü söyleyen mahalle muhtarı Mehmet Özbek, “İlçemizin önemli mesire alanlarından olan Ketenlik Deresi’nde, her yıl bu görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Başvurmadığımız merci kalmadı. Bu derede balık kalmadı, zehirlendi. Hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Bu davranışlar doğaya zarar veriyor. Balıkesir’in merkez mahallelerinden doğan bu dere, Mürvetler Deresi ile birleşerek, Manyas Gölü’ne dökülüyor” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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