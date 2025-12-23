Habertürk
        Kevin Costner'a 'Horizon 2' filmi için bir dava daha

        Kevin Costner'ın başrol oyuncusu ve yönetmeni olduğu 'Horizon 2' filmi, davalardan kurtulamıyor. Daha önce açılan bir cinsel taciz davasından sonra yapımcılara ve oyunculara kostüm şirketinden tazminat davası geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 14:34 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:34
        Mahkemeden kurtulamıyor
        Kevin Costner, başrol oyuncusu ve yönetmeni olduğu 'Horizon 2' filminde çalışan bir dublörün mayıs ayında açtığı cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya kalmasından sonra, bu defa da yapıma kostüm sağlayan bir şirketin davasıyla mücadele ediyor. Kostüm şirketi, Western filminin oyuncu ve yapımcılarını sözleşme ihlali nedeniyle dava etti ve 400 bin dolardan fazla tazminat talep etti.

        Dün Los Angeles'ta açılan davaya göre, 70 yaşındaki Hollywood yıldızı Costner ve 'Horizon 2' filmi ile bağlantılı birçok kuruluşun da aralarında bulunduğu diğer davalılar, film için 'değerli kostümler' sağlamak üzere Western Costume Leasing Company ile bir anlaşma imzaladı.

        Dava dilekçesinde, Costner ve diğer sanıkların kostümler için zamanında ödeme yapmadıkları ve 134 bin 256 dolarlık bir fatura biriktirdikleri iddia edildi. Kiralanan kostümlerin filmde kullanıldığı ve yapımcıların birden fazla faturayı ödemedikleri öne sürüldü.

        Kostüm şirketi, ödenmemiş kostüm kiralama bedeli olan 134 bin 256 dolar ve ekonomik zararlar için 150 bin dolar da dahil olmak üzere 350 bin dolardan fazla tazminat talep etti. Western Costume Leasing Company ayrıca, 200 bin dolar avukatlık ücreti ve faturalar üzerindeki birikmiş faiz için 40 bin dolar istedi.

        Dava dilekçesinde, 100 bin dolarlık cezai tazminat, mahkemenin adil ve uygun gördüğü diğer tazminatların da talep edildiği belirtildi.

        'TECAVÜZ SAHNESİ' DAVASI

        Bu, 'Horizon' serisiyle ilgili açılan ilk dava değil. Mayıs ayında, dublör Devyn LaBella, "Kevin Costner tarafından yönetilen, senaryoda yer almayan, planlanmamış şiddet içeren bir tecavüz sahnesinin kurbanı olduğunu" iddia eden bir şikayette bulunmuştu.

        Devyn LaBella, açtığı davada Costner tarafından başrol oyuncusu Ella Hunt'ın yerine cinsel saldırı içeren bir sahne için uygun bildirim, onay, hazırlık veya gerekli güvenlik önlemleri alınmadan oynamasının talep edildiğini iddia etmişti. LaBella ayrıca davada Hunt'ın sahneyi çekmeyi reddettikten sonra film setinden ayrıldığını da öne sürmüştü.

        Devyn LaBella
        Devyn LaBella

        Kevin Costner ise iddialara karşı yaptığı açıklamasında, "Devyn'in bana yönelik iddiaları kesinlikle asılsızdır ve yapımımızda çalışan bir kadının, benim veya yapım ekibimdeki herhangi bir üyenin, ekibimizden birinin rahatsız hissetmesine neden olacağını, hatta kendisinin uydurduğu 'kabusu' yaşayacağını iddia etmesi beni derinden hayal kırıklığına uğrattı" demişti. Sanatçı ayrıca, "Devyn'in iddialarının, yanlış ifadeler ve sansasyonel bir dil kullanarak itibarımı zedelemek için tasarlandığına inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

