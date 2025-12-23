Kevin Costner'a 'Horizon 2' filmi için bir dava daha

Kevin Costner, başrol oyuncusu ve yönetmeni olduğu 'Horizon 2' filminde çalışan bir dublörün mayıs ayında açtığı cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya kalmasından sonra, bu defa da yapıma kostüm sağlayan bir şirketin davasıyla mücadele ediyor. Kostüm şirketi, Western filminin oyuncu ve yapımcılarını sözleşme ihlali nedeniyle dava etti ve 400 bin dolardan fazla tazminat talep etti.

Dün Los Angeles'ta açılan davaya göre, 70 yaşındaki Hollywood yıldızı Costner ve 'Horizon 2' filmi ile bağlantılı birçok kuruluşun da aralarında bulunduğu diğer davalılar, film için 'değerli kostümler' sağlamak üzere Western Costume Leasing Company ile bir anlaşma imzaladı.

Dava dilekçesinde, Costner ve diğer sanıkların kostümler için zamanında ödeme yapmadıkları ve 134 bin 256 dolarlık bir fatura biriktirdikleri iddia edildi. Kiralanan kostümlerin filmde kullanıldığı ve yapımcıların birden fazla faturayı ödemedikleri öne sürüldü.

Kostüm şirketi, ödenmemiş kostüm kiralama bedeli olan 134 bin 256 dolar ve ekonomik zararlar için 150 bin dolar da dahil olmak üzere 350 bin dolardan fazla tazminat talep etti. Western Costume Leasing Company ayrıca, 200 bin dolar avukatlık ücreti ve faturalar üzerindeki birikmiş faiz için 40 bin dolar istedi.