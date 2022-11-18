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Kevin Spacey'e 7 cinsel taciz suçlaması

Geçtiğimiz aylarda yargılandığı cinsel saldırı davasında suçsuz bulunan ABD'li aktör Kevin Spacey'nin, bu kez de farklı 7 cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacağı açıklandı

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  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden yapılan açıklamada, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin 2001 ile 2004 yılları işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçundan yargılanacağı belirtildi. Suçlamalar arasında üç adet uygunsuz saldırı, üç adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak yer alıyor.
  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilen 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.
  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    BİR DAVA DÜŞTÜ

    Öte yandan, beş erkek ve altı kadından oluşan jüri geçtiğimiz ekim ayında Oscar ödüllü oyuncunun Anthony Rapp'in iddialarından sorumlu tutulamayacağı yönünde karar vermişti. Mahkeme çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen 63 yaşındaki aktör, hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı. Kevin Spacey'nin avukatı Jennifer Keller, "Jüriye bu yanlış iddiaları gördüğü için çok minnettarım" dedi.
  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    ANTHONY RAPP'İN İDDİASI

    Şimdilerde "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Anthony Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından, 14 yaşındayken Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.

    ÖZÜR DİLEMİŞTİ

    Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Kevin Spacey, Rapp'in iddiasını sosyal medya hesabından yanıtlamış ve olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.
  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    Spacey, daha önce İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını da reddetmişti. Ünlü oyuncunun, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusettste mahkeme tarafından düşürülmüştü.
  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    "BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"

    Spacey, geçtiğimiz günlerde mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlatmıştı. Oyuncu, ailesi tarafından ırçkı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı.

    "Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi" diyen Spacey, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini ifade etmişti.

    "Bunları kamu önünde hiç konuşmadım" diyen Kevin Spacey, "Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı" ifadelerini kullanmıştı.

    "MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM" DEMİŞTİ

    Kevin Spacey, ayrıca polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.
  • Kevin Spacey 7 cinsel taciz suçlaması - Magazin haberleri

    5 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

    Hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle beyazperdeden ve kamuoyundan uzun bir süre uzak kalan Spacey, 16 Ocak’ta İtalya’nın Turin şehrinde düzenlenen National Museum of Cinema etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak. Oyuncu aynı zamanda Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün de sahibi olacak.

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