"BABAM BİR NEO-NAZİYDİ"



Spacey, geçtiğimiz günlerde mahkemede beklenmedik şekilde kendi çocukluğunu ve ailesini anlatmıştı. Oyuncu, ailesi tarafından ırçkı ve şiddet içeren davranışlara maruz kaldığını açıklamıştı.



"Babam bir beyaz üstünlükçü ve neo-Naziydi" diyen Spacey, kendisinin ve kardeşinin ebeveynlerinin ırkçı, şiddet içeren ve sağcı inançlarına maruz kalarak büyüdüklerini ifade etmişti.



"Bunları kamu önünde hiç konuşmadım" diyen Kevin Spacey, "Babam bana eşcinsel olabileceğimi düşünerek bağırırdı. Eşcinsel topluluğu için çok aşağılayıcı bir küfür kelimesi kullanırdı" ifadelerini kullanmıştı.



"MASUMİYETİMİ KANITLAYACAĞIM" DEMİŞTİ



Kevin Spacey, ayrıca polisin soruşturma başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, "En kısa sürede İngiltere'de gönüllü olarak mahkemeye çıkacağım ve kendimi bu suçlamalara karşı savunacağım. Masumiyetimi kanıtlayacağıma eminim" demişti.