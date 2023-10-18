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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!

        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!

        İstanbul Bayrampaşa'da, uzaklaştırma kararına rağmen 2 çocuğunun annesi eski eşinin yanına giderek tartıştığı ve yüzüne kezzap fırlattığı iddiasıyla 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yusuf Çavdar'ın davası, şikayetçi Yasemin Aksoy için adli tıp raporu alınmadığı için bozuldu. Yeniden görülen davada, daha önce şikayetini geri çeken Yasemin Aksoy, tehdit edildiği ve takip edildiği iddiasıyla yeniden şikayetçi oldu. Bunun üzerine mahkeme, sanık Yusuf Çavdar'a, Yasemin Aksoy'un bulunduğu iş veya bölgeye '200 metreden fazla yaklaşmama' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:30
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        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
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        İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf Çavdar hazır bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre duruşmaya şikayetçi Yasemin Aksoy'un avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

        "VALLAHİ TAKİP ETMEDİM"

        Hakimin, şikayetçi Yasemin Aksoy'un tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu sorması üzerine sanık Yusuf Çavdar, Sinop'ta çocuklarının yanına giderek bir saat kadar vakit geçirdiğini belirterek, "Çocuklar şu an annesinde. Şikayetçinin İstanbul'da olduğunu biliyorum ama yerini bile bilmiyorum. Vallahi, billahi takip etmedim" dedi.

        "ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

        Yasemin Aksoy'un avukatı ise, "Sanığın pişman olduğunu söylemesi nedeniyle müvekkilim şikayetinden vazgeçmişti. Ancak sanık duruşmada söz vermesine rağmen tehdit ve hakaretlerine devam etmiştir. Sanığın eylemleri devam ettiğinden bizim de şikayetimiz devam etmektedir" diye konuştu.

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        ADLİ KONTROL UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

        Bunun üzerine mahkeme, Yasemin Aksoy'un yüzünde sabit iz olup olmamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme ayrıca, sanık Yusuf Çavdar'a şikayetçinin bulunduğu iş veya bölgeye 200 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

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        #istanbul
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