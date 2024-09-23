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        Kick boksçudan öldüren yumruk

        Konya'da 19 yaşındaki kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ, tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:44
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        Kick boksçudan öldüren yumruk
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        Konya'da trafikte çıkan tartışmada yumruk atılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ, kendisine yol vermediği gerekçesiyle 06 AF 1099 plakalı otomobili kullanan Fatih Işıkçeviren'e küfredip, otomobili kavşakta durdurmak istedi. Trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek Fatih Işıkçeviren'in yanına geldi. Demirbağ, açık olan camdan Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı.

        ÖNCE KAÇTI SONRA DARP RAPORU ALDI

        Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Işıkçeviren, 19 Eylül'de hayatını kaybetti. Işıkçeviren'in ölümü sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ bu kez 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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        #Konya
        #kavga
        #trafikte yol kavgası
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