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Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk yapacağımız iş; çiftçinin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok" dedi.

Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini ilk haftada sileceğiz
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DHA

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, "Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler" ana konusuyla bugün başladı. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen zirvenin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 160 belediye ve 300 kooperatif katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, zirvede yaptığı konuşmasında, "Önemli bir soru. Nasıl değiştireceğiz? Efendim anayasada hüküm var. Anayasa bunun kurallarını koymuş. O kurallara göre değiştireceğiz. Temel kurallar bunlar. Nedir bu temel kurallar? Anayasa, madde 166; 'Özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını planlamak, devletin temel görevidir' diyorsun. Kim yapacak bunu? Siyasi iktidar yapacak. Demek ki neymiş? Bir; tarımın yurt düzeyinde dengeli olması. İki; uyumlu olması. Üç; hızla gelişmesi. Dört; kaynakların verimli kullanılması. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yapılsaydı zaten tarım bu hale gelmezdi. Tarımı elbet geliştirelim, ama planlama yapmak çok kolay bir şey değildir. Türkiye genelinde planlama yapacaksanız, yapacağınız planlamanın bölge bazında, il bazında ayrı ayrı ele alınması lazım. Mesela bazı ürünler, belli bölgeler için stratejiktir" dedi.

TABAN FİYAT

Kılıçdaroğlu, "Bir; çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek. İki; o ürünü kaça satacağını bilecek. Üç; sattığı üründen zarar etmeyeceğini bilecek. Dört; tüketici de evine ucuz ürün götürecek. Planlamanın özü budur. Bunu yapacağız. Bunu yaptığımız zaman fiyatlarda istikrar olur, politika olur, sağlıkçı bir zemin yaratmış oluruz. Taban fiyatın özü nedir? Taban fiyatın özü de şudur: Ekiyorsunuz, gübre kullanıyorsunuz, gübreyi, elektriği, tohumu her şeyi alıyorsunuz, bir maliyet oluşuyor işçilikle beraber. Maliyetin üzerine makul bir kar koyacaksınız. Bunun adı, taban fiyat olacak" şekliden konuştu.

GIDA FİYATLARI

Kılıçdaroğlu, "Şimdi gıda fiyatlarında artış var, polisiye tedbirlerle bu işi çözmeye çalışıyorlar. Herkesin, özellikle Türkiye'de herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım. Fiyatları polisiye tedbirlerle indirmeye kalkarsanız, o ülkede otoriter rejim vardır. Dolayısıyla baskıyla bu işin içinden çıkamazsınız. Fiyatların düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve ülkede fiyatlarda istikrarın olmasının tek yolu, akılcı politikalardır. Aklı kullanmayıp da copu kullanırsanız, devleti yönetemezsiniz. Ne yapmalıyız? İnşallah iktidar olacağız. Bütün bu çalışmalar, aslında dersimize ne kadar iyi çalıştığımızı gösteriyor" diye konuştu.

"TARIM ARAÇLARI HACZEDİLMEYECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk yapacağımız iş; çiftçinin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok. Anaparayı da makul şekilde alacağız. İki; hiçbir çiftçinin asla borçları ne olursa olsun tarım araçları haczedilmeyecek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçi, bir yıl önceden neyi ve ne kadar ekeceğini bilecek. Kaçtan satacağını da bilecek. Maliyeti çağıracağız. Ziraat Odaları Birliğini veya bu konudaki birlikleri, 'Gelin kardeşim. Sulu arazi, susuz arazi; ne ekiyorsan bunun maliyeti nedir? Gübresi nedir? İlacı nedir? Başka işçilik harcamaları nedir? Neyse elektriği nedir?' Bütün bunların maliyetini çıkaracağız. Üstüne makul bir kar koyacağız. Diyeceğiz ki; 'Kardeşim, senin ürününü devlet olarak biz, şu taban fiyatıyla garanti ediyoruz.' Bir yıl önceden bileceksin. Sonra eğer bunun üstüne alıcı bulunursa, satabilirsin. Daha çok kar elde edersin. Alıcı bulamıyorsan, devlet tamamını taahhüt ettiği fiyattan alacak. Çiftçi zarar etmeyecek. Çiftçinin zarar etmesi, Türkiye'nin zarar etmesi demektir" ifadelerini kullandı.

"ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ"

"Yata mazotu hangi fiyattan veriyorsan, çiftçinin traktörüne de mazotu aynı fiyattan vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç ortası yok bunun. 'Kardeşim öbürü tatile gidiyor, eğleniyor vesaire' E çiftçi de tarlaya gidiyor, ekiyor biçiyor. ÖTV'yi kaldıracağız. Bu konuda da kararlıyız. Bunun da gereğini yapacağız. Hayvancılık yapılan yerlerde, kırsalda, her bölgeye her ilçeye mutlaka veteriner görevlendireceğiz. Köyler varsa, köylerde veteriner görevlendireceğiz. Eğer hayvancılık dışında tarım yapılıyorsa, mutlaka ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Köylerimizde nasıl imamlar onurlarıyla, şerefleriyle görev yapıyorlarsa, aynı köylerde ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri veterinerler de olacak. Çiftçiye her türlü desteği yapacaklar. 'Efendim gübreler çok pahalı, dışarıdan geliyor vesaire.' Ne yaparlarsa yapsınlar, çiftçi, ucuz, gübreyi ve ucuz mazotu mutlaka alacak. Ucuz gübreyi alması için, eğer gerekiyorsa doğrudan doğruya fabrikayı devlet olarak biz kuracağız ve çiftçiye ucuz gübreyi vereceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte stantları gezi, kendisine ikram edilenlerin tadına baktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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