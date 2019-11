Kılıçdaroğlu: Devleti yönetmek CHP'den daha kolay

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iş dünyasıyla bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten daha kolaydır. Devlette herkesin görevi belli. Herkesin görevi tanımlanmıştır. Herkes görevini yaptığı sürece dünyanın en kolay işlerinden birisi devleti yönetmektir. Devleti yönetenler ne zaman ki yasadışı iş yapmaya kalkarlarsa devleti yönetmek zorlaşır. İlk yıkılan şey devlette liyakat sistemi olur" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi iş dünyası diyor ki, Ankara'ya gidiyoruz, projeleri sunuyoruz ama bürokrasi bunları dikkate almıyor. Liyakate göre gelseydi, sizin projeleri dikkate alırdı. Türkiye'nin yaşadığı en temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir."

"LİYAKATI YOK EDERSENİZ ADALET DE BİTER"

"Liyakat aynı zamanda adalettir. Liyakatli insanlar adaletin peşinde koşarlar. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman adalet de biter" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir büyükelçi olma şartları nedir? Üniversite bitireceksiniz, Dışişleri Bakanlığı'nın sınavını kazanacaksınız, bütün bürokraside görev yaparken devlet başkanlarıyla muhatap olacaksınız, protokolü bileceksiniz. Hayatında dışişleri konusunda bir satır cümle kurmamış birisini büyükelçi tayin ettik. Ben bunu söylediğim zaman Kılıçdaroğlu muhalefet yapıyor. En azından dinlesinler, bir şeyler söylüyor desinler. 27,5 yılımı devlete verdim. En çok siyasilerle tartıştım. Neyin, nasıl olması gerektiğini anlattım. Bürokrasi Türkiye'yi yönetmeye kalkmaz, doğruları yöneten organa aktarır. Liyakati yok ederseniz, her şeyi darmadağın edersiniz" dedi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK"

CHP lideri, "Hukuk ne demektir? Benim can ve mal güvenliğimi sağlamak demektir. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye niye gelsin? Hiçbirimizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur. Bu hukuk mudur? Yabancı sermaye niye gelsin? Niye benim can ve mal güvenliğim yok?" ifadelerini kullandı.

Kayyum atamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Seçilen belediye başkanı için vali İçişleri Bakanlığı'na 'Bunu görevden alın' diye yazı yazdı. Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı, yanlıştır dedik. Merkez Bankası dünyanın her yanında bağımsızdır. Merkez Bankasına ekonomik talimat verirsin. Kullanacağı araçlara siyasi organ müdahale etmez. Merkez Bankası başkanı gibi emir verirseniz, dünyada itibarınız olmaz. Bizim Merkez Bankamızın da hiçbir itibarı yoktur" diye konuştu.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

"Türkiye faiz ödemek için de borç alıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Saat başı 2 milyon dolar faiz ödüyoruz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Saatte 2 milyon dolar faiz ödeyen Türkiye'nin ekonomik krizden kurtulma şansı var mı? Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu. Osmanlı'da bunun adı Duyun-u Umumiye'ydi. Niçin? Bu borçlar ne oldu? Özelleştirmeler yapıldı. 100'ün üzerinde fabrika kapatıldı, ne oldu bunlar?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, "Bir devlet keyfi yönetilmez. Ben niye hastane, yol, köprü yaptın diye sormam. Ama kaça yaptın diye sorarım. Bu niye verilemez? Bizden gizleniyor ama yabancılar biliyor. Danışmanlık yapan şirketin internet sitesinde yazıyor. Devletin şeffaf olması lazım. Kamu ihale yasası 17 yılda 187 kez değişti. Başka bir şey daha söyledik, bütçede disiplini sağlayın dedik" ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını eleştirerek, "Dış politikayı da değiştirdiler. Bizim komşularımızla kavga edecek halimiz mi var? Niye kavga ediyoruz? En geç 3 yıl içinde bütün Ortadoğu'yu barış havzasına çevireceğiz. Dış politika milli olur. Biz bir proje geliştirdik, OBİT. 4 ülke bir araya gelemez mi? Kendi sorunumuzu çözemez miyiz? ABD, Rusya olmadan göbeğimizi kesemiyor muyuz?" diye konuştu.