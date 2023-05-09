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Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi, Kılıçdaroğlu şikayetçi olmadı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirdiği Sakarya mitinginin ardından, içinde bulunduğu seçim otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının 18 yaşın altında bir çocuk tarafından yapıldığını öğrenen Kılıçdaroğlu, hiçbir şekilde şikayetçi olmadığını belirterek aileye hukuki destek verilmesi talimatını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi, Kılıçdaroğlu şikayetçi olmadı
HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Seçimleri öncesinde Sakarya'da miting gerçekleştirdi.

Mitingin ardından Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu seçim otobüsüne saldırı meydana gelirken, taş atan kişinin 16 yaşında olduğunu öğrenen Kılıçdaroğlu, çocuktan şikayetçi olmadı.

16 yaşındaki genç, polis ekiplerince ifadesi alınmak karakola götürüldü.

Olayın ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla geçen Sakarya mitingimizin ardından, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsümüze, 15-17 yaşları arasındaki bir çocuk tarafından, taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız olayı öğrenmesinin hemen ardından, Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç’u arayarak "Evladımızın kimliği hiçbir şekilde açıklanmasın, aileye de hukuki destek verilsin. Bu çocuk Türkiye’nin evladıdır; seçimler gelir geçer, çocuğun zarar görmemesi en önemli konumuzdur. Asıl mesele onun yaptığı eylem değil, bir çocuğu böylesi bir provokasyona alet edenlerdir" talimatını iletti.

Ayrıca, Sakarya mitingimiz öncesinde güzergahımız üzerinde bulunan bazı noktalara taşların yığıldığı ihbarı alınmıştı. Bu provokasyon girişimi de Sakarya Emniyeti tarafından engellendi. Bu vesileyle emniyet güçlerimize de teşekkür ederiz."

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