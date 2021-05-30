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Kılıçdaroğlu Özal ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8´inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu Özal ailesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Özal ailesini ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş'taki evlerinde ziyaret etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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