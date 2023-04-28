Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi dünyanın lojistik üssüne dönüştüreceğiz

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtası" isimli video serisinin beşincisini Twitter hesabından paylaştı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023

Kılıçdaroğlu, şu sözleri sarf etti:

"Sevgili halkım, zenginleşmemizin şartlarından biri Türkiye'yi bir üretim ve ticaret üssü haline getirmek.

Biliyorsunuz, Çin'in geliştirdiği yeni İpek Yolu projesinde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart.

Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi, Özel Ekonomi Bölgesi kuracağız. Dünya ticaretinin yüzde 80'ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyor. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok. İşte bu yüzden Türk gemi inşa sanayisini geliştirmemiz, dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek.

200 bin DWT büyüklüğündeki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz. Akdeniz Bölgesi'nde konumlanacak tersane sadece, yüksek kapasiteli gemilerin üretimiyle görevli olacak. Bu tersane, Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için, belirlenen büyüklüğün altındaki gemilerin üretimini kabul etmeyecek.

Türk gemi inşa sektörünün yüzyıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini, yenilikçi teknoloji ile birleştireceğiz. Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz.

Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz.

Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız."

Fotoğraf: AA