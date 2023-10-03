Kilis'te, sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
KİLİS'tesosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli Ö.Y., gözaltına alındı.
KİLİS'tesosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli Ö.Y., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Ö.Y.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Ekipler, Ö.Y.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.