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        Kilis'te, sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

        KİLİS'tesosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli Ö.Y., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:45
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        Kilis'te, sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
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        KİLİS'tesosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli Ö.Y., gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Ö.Y.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Ekipler, Ö.Y.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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