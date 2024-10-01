Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Takip edildiğini fark edince uyuşturucu dolu poşeti bırakıp, kaçtı

        KİLİS'te polisi fark edip, taşıdığı poşeti atarak kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takip edildiğini fark edince uyuşturucu dolu poşeti bırakıp, kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS'te polisi fark edip, taşıdığı poşeti atarak kaçan şüpheli yakalandı. Poşette 2 kilo 70 gram metamfetamin bulunurken, şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında A.O.D.'yi takibe aldı. Takip edilen şüpheli, polisi fark edince Mercidabık Mahallesi'ne yanındaki poşeti bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli gözaltına alınırken, poşette 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konurken, şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Demir, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Demir, Kilis'te gazetecilerle bir araya geldi
        Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıy...
        Kilis'in tescilli "horoz karası" üzümü kurutularak tüketicilere ulaştırılıy...
        Kilis'te 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Kilis'te 2 otomobil çarpıştı; 3 yaralı
        Kilis'te sulama göletinde sular çekilince balık ölümleri yaşandı
        Kilis'te sulama göletinde sular çekilince balık ölümleri yaşandı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kilis'te üreticilerle buluştu
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kilis'te üreticilerle buluştu