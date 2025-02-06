Bakan Bak: Depremzedeler yuvalarına kavuşana kadar durmayacağız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Vatandaşlarımızın hepsini sıcak yuvalarına kavuşturuncaya kadar durmadan çalışacak ve sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilendiği Kilis'e geldi. Felaketin 2’nci yıl dönümünde kente gelen Bakan Bak, bir otelde kent yöneticileri ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Gazetecilere de açıklama yapan Bakan Bak, 6 Şubat 2023 depremlerinde Kilis'te 11 kişinin, deprem bölgesinde 53 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Depremin ardından seferberlik başlatıldığını ve hala çalışıldığını vurgulayan Bakan Bak, hükümet olarak bölgeyi önemsediklerini ve felaketin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin deprem bölgesinde depremzedeler ile bir arada olduğunu söyledi.

'MİLLETİMİZ TEK YÜREK OLDU'

Deprem felaketinin ardından millet olarak dayanışma örneği sergilendiğini dile getiren Bakan Bak, "Deprem felaketinin ardından milletimiz tek yürek oldu. Bazı kesimler 'hükümet enkaz altında kalır' dedi ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede büyük bir inşa ve ihya süreci başlatıldı. Geçtiğimiz hafta da 201 bininci konut, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi" diye konuştu. Deprem bölgesinde 125 milyar dolarlık hasar tespit edildiğini, bugüne kadar bölgeye 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktaran Bakan Bak, "Bu ölçeklerde yeni bir ülke inşa ediyorsunuz. Bu, kolay bir iş değil. Avrupa'da küçük felaketler olduğunda bile onların çaresizliklerini görüyoruz. Ama birlik ve beraberlik içinde bu büyük felaketin üstesinden geliyoruz. Vatandaşlarımızın hepsini sıcak yuvalarına kavuşturuncaya kadar durmadan çalışacak ve sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.