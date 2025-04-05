Yaralı pelikan, jandarmanın dikkati ile kurtuldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yaptığı sırada yaralı pelikanı görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanı teslim aldı. Yaralı pelikan, tedavi edildikten sonra yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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