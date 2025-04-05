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        Yaralı pelikan, jandarmanın dikkati ile kurtuldu

        KİLİS'tejandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan pelikan, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:30
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        Yaralı pelikan, jandarmanın dikkati ile kurtuldu
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        KİLİS'tejandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan pelikan, tedaviye alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yaptığı sırada yaralı pelikanı görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hayvanı teslim aldı. Yaralı pelikan, tedavi edildikten sonra yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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