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        Kilis'te, 4 yavru kartal koruma altına alındı

        KİLİS'te, vatandaşlar tarafından bulunan 4 yavru kartal, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:00
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        Kilis'te, 4 yavru kartal koruma altına alındı
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        KİLİS'te, vatandaşlar tarafından bulunan 4 yavru kartal, koruma altına alındı.

        Kilis'te piknik yapan vatandaşlar, Resul Osman Mesire Alanı yakınlarında 4 yavru kartal buldu. Yavru kartallar, vatandaşların ihbarıyla gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’ne verildi. Muayene edilen ve sağlık sorunları bulunmadığı belirlenen kartallar daha sonra koruma altına alınarak bakımlarının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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