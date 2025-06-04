Toroslar EDAŞ Kilis'in enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kilis’te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ, Kilis’te hizmet verdiği 1.338 trafo ve 3.906 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplamda 751 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, trafo pano ve dağıtım merkezlerinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 76 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.