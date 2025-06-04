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        Toroslar EDAŞ Kilis'in enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu

        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kilis'te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:35
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        Toroslar EDAŞ Kilis'in enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu
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        KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kilis’te bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

        Toroslar EDAŞ, Kilis’te hizmet verdiği 1.338 trafo ve 3.906 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

        Şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplamda 751 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, trafo pano ve dağıtım merkezlerinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 76 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

        Şirket, hizmet verdiği 88 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 8 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 184 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 7 yeni elektrik panosu ve 4 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket tarafından edinilen bilgiye göre 2025 yılının ilk üç ayı için yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        “Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi’nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Toroslar EDAŞ, Kilis’teki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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