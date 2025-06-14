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        Kilis'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

        KİLİS'te2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:45
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        Kilis'te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
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        KİLİS'te2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. H.D yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı otomobil ile M.K yönetimindeki 27 APH 418 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde her iki sürücü ile otomobillerde bulunan 6 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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