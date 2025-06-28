TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklık afeti bizi yormaya devam edecek

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kilis’te tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Bayraktar, "Önümüzdeki yıllarda bu kuraklık afeti bizi yormaya devam edecek" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerden etkilenen üreticilerin sorunları için Kilis’te incelemelerde bulundu. Bayraktar, kuraklıktan zarar gören hububat tarlasında basın açıklamasında bulundu. Doğal afetlerin Türkiye'de tarımsal üretimi olumsuz etkilemeye devam ettiğin ifade eden Bayraktar, ''Mayıs ayında bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Şubat depremi gibi 65 ilimizde maalesef don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Başta meyve bahçelerimiz olmak üzere birçok alan zarar gördü. Maalesef 65 ilimizde ürünlerimizde kayıp oldu. Kilis ilimiz de hem don afetinden hem de kuraklıktan zarar görmüş. Kilis ilimizde yaklaşık don felaketinden 2 bin yüz altmış çiftçimiz zarar görmüş. 26 bin dekar alanda zarar tespit edildi. Özelikle kuraklığa dikkat çekmekteyim. Önümüzdeki yıllarda bu kuraklık afeti bizi yormaya devam edecek. Bu dönem hasattan para kazanamayacakları için borç ödemeleri zor çiftçilerimizin. Borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz” dedi.