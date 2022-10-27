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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te kurulan GES sayesinde köyün su kesinti sorunu çözüldü

AA

Kilis'te kurulan GES sayesinde köyün su kesinti sorunu çözüldü

KİLİS ( AA) - Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde kurulan Güneş Enerji Sistemi (GES) sayesinde maliyet düşürülerek su kesintisine çözüm bulundu.

Elektrik maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı Polateli Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kilis İl Özel İdare Genel Sekreterliğinin çalışmaları ile yüzde 50'si devlet destekli olan GES projesi hayata geçirildi. Kurulan GES projesi ile su ve elektrik maliyetleri düştü.

Bağarası köyüne 247 bin lira maliyetle kurulan ve 34 güneş paneli bulunan GES projesi köyün su kesintisi sorununu çözdü.

Bağarası köyüne kurulan güneş enerji sistemini inceleyen Polateli Kaymakamı Semih Doğanoğlu projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Doğanoğlu, "Devlet ve milletin beraber el ele verdiğinde her şeyi başarabileceğinin bir örneğini burada görmüş oluyoruz. Kilis Valiliğimiz öncülüğünde sayın valimizin de riyasetinde hep beraber il genelinde güneş enerjileri ile alakalı olarak büyük bir atılım gerçekleşti. Kilis İl Özel İdaremizin ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde Bağarası köyüne güneş enerji sistemi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu da özel idare olarak maliyetin yüzde 50'sini karşıladıkları bu sistemin diğer köylerin de değerlendirmesini istedi.

Bağarası Köyü Muhtarı Mürsel Oğuzbey de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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