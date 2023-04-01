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Kilis'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA

Kilis'te kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde aracında kaçak malzeme bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesi Yağızköy köyü sınırları içinde yabancı uyruklu M.N. yönetimindeki araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 60 karton kaçak sigara, çeşitli markalarda 27 cep telefonu, 10 USB kablosu, 10 adaptör, 432 makyaj malzemesi, 209 nargile tütünü ve 1281 kıyafet ele geçirildi.

M.N. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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