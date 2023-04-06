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GÜNCELLEME 3 - Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

AA

GÜNCELLEME 3 - Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu.

Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan H.B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.

Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

- Mahalle sakinleri tepkili

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

- Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

- Küçük kız, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgundaki işlemin ardından Gina Mercimek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki Alaaddini Osmani Camisi'ne getirildi.

Cami imamı tarafından öğle vakti kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gina Mercimek'in, 9 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmemişti.

Ailesinin polise başvuruyla aranan küçük Gina, şüpheli H.B'nin evinin bahçesindeki su kuyusunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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