Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis'te konuştu:

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KİLİS (AA) - Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, "Yedili masa, birbirine benzemez, yedi birbirine benzemezin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Gül, AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Kilis'te olmanın mutluluğunu dile getirdi.

Türkiye'de yapılamaz denilenleri yapan, milli iradenin sözcüsü, temsilcisi, milletle beraber yol yürümüş olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü desteği yine alacağını vurgulayan Gül, antidemokratik uygulamalarla, 15 Temmuz darbe girişimleriyle milletin önünün kesilmeye çalışıldığını ancak milletin her zaman demokrasiye sahip çıktığını anlattı.

Milletin Türkiye Yüzyılı'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam edeceğini ifade eden Gül, ekonomisi güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceklerini vurguladı.

Yapılamaz denilenleri yaptıklarına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Bugün Kilis'imizin çarşısında Türkiye'nin otomobili Togg var. Fabrikası nerede? Kaç tane üretildi? Ya doğru mu söylüyorsunuz derken Karadeniz doğal gazını, işte fatura geldi milletimizden bir ay fatura almadık. Bir yıl da mutfak ve sıcak su parası almayacağız. Togg da bugün Türkiye yapamaz, kendi arabasını yapamaz derken Recep Tayyip Erdoğan 'ben bu millete güveniyorum, Türkiye'ye güveniyorum, yapılamaz denilenleri yapacağız' dedi. Türkiye aşkıyla bugün arabamız Kilis'te. Görmek isteyen muhalefet gelsin buraya baksın. İnanmayan gelsin baksın Kilis'te."

Bir çakılı çivisi olmayanların bu ülkeye bir faydasının olmayacağını dile getiren Gül, "Biz muhalefet ne diyor ona bakmadan taş üstüne taş koymaya bakacağız. Yedili masa, birbirine benzemez, yedi birbirine benzemezin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Eski istikrarsızlık dönemleri, koalisyon dönemlerini, bu vaatlere milletimizi karnı toktur. Milletimiz 20 yıldır ülkemizi geliştiren kalkındıran milletin partisi, AK Parti'yle ve Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam edecektir." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin yolunda yürüdüklerini söyledi.

Bu camiayla birlikte partiyi kurduklarını ifade eden Şahin, korkmadan yollarına devam ettiklerini kaydetti.

Çok güçlü bir ekiplerinin olduğunu dile getiren Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını, Ankara'ya güçlü gitmeleri gerektiğini belirtti.

Programda, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Kilis milletvekili adayları Ahmet Salih Dal ve Fazıl Arısoy ile AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş da bir konuşma yaptı.

Programın ardından Gül ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ve Millet İttifakı'nın Kilis Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.

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