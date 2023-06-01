AK Parti Kilis İl Başkanı Karakuş'tan Tokaçgemriği köyüne teşekkür

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KİLİS (AA) - AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek veren Musabeyli ilçesine bağlı Tokaçgemriği köyü sakinlerine teşekkür etti.



Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Musabeyli ilçemize bağlı Tokaçgemriği köyümüzde 97 seçmenimizin 96'sı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh göstermiştir. Başta muhtarımız Duran Yüksek olmak üzere tüm köy halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.



Köy Muhtarı Duran Yüksek de "Köyümüzden Allah razı olsun. Herkes Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın destekçisiyiz." dedi.









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