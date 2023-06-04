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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

AA

GÜNCELLEME - Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Eğlen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, gazetecilere, yangının elektrik direğinden çıktığından şüphelendiklerini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle yangının hızlı ilerlediğini belirten Gümüş, "Sağ olsun arkadaşlarımızla yangının hemen önünü keserek söndürdük. Soğutma işlemi yapıyoruz. İki gün boyunca yangının tekrar sıçramaması için bölgeyi takip edeceğiz." dedi.

Gümüş, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap, 1 dozer ile Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin arazözleriyle müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

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