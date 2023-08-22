Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS (AA) - Kilis'te kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Musabeyli ilçesi Karbeyaz yol kontrol noktası ve Yuvabaşı Köyünde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 20 bin Erkeğe Farkındalık Eğitimi" projesi kapsamında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda ekipler tarafından 130 erkeğe aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konularında, 70 kadına ise KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Kilis'te vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
        Kilis'te vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi
        Kilis´te motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        Kilis´te motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        Kilis'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Kilis'te 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Gündüz kasap akşam solist
        Gündüz kasap akşam solist
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı
        Kilis'te silahla ve bıçakla yaralama olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı
        Kilis'te silahla ve bıçakla yaralama olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı