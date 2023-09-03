Depremde hasar gören köy okulu imece usulü yenilendi

KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü İlkokulu, öğretmen, köylüler ve öğrencilerin el birliğiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandı.

Depremlerde hafif hasar alan köy okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları, öğretmen, köylüler ve öğrencilerin el birliğiyle boyandı.

Çevre düzenlemesi de yapılan okul, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçeler arasında yer aldıklarını söyledi.

İlçede 2 bin 700 öğrenciye, 30 eğitim kurumunda hizmet verdiklerini belirten Kankılınç, şöyle konuştu:

"İlçemizde 250'ye yakın öğretmenimiz görev yapıyor. Depremin etkisi hem psikolojik hem de fiziki olarak büyük oldu. Bu süreçte eğitim kurumlarımızda da bazı zararlar oluştu. Bu zararları bertaraf edebilmek adına ilk günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın, Kilis Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın, AFAD'ın, Kızılayın, sivil toplum kuruluşlarımızın büyük destekleri, eğitim camiasındaki arkadaşlarım ve meslektaşlarımızın da büyük gayretleriyle büyük bir çaba gösterdik. Şükürler olsun ki bugünlere kadar geldik."

Kankılınç, ilçede 2 okulun ağır hasar aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 okulumuz depremden etkilenerek ağır hasar aldı ve yıkım aşamasında. Bunun yanı sıra 1 pansiyonumuz da yıkım aşamasında. Hafif zarar gören okullarımızın bakım onarımını yaptık. Bu süreci biz güzel bir şekilde atlattığımıza inanıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu biz çocuklarımızın gözlerinden anlıyoruz. Buraya geldiklerinde mutluluk içerisinde olduklarını gördük. Sevinçle okula gelmek istiyorlar. Biz de hazırlıklarını yaptık. Yani bu yaz döneminde sürekli bu çalışmaları birebir yürüttük."

Bozkaya köyünün de depremden etkilendiğini aktaran Kankılınç, köydeki ilkokulun yapılan çalışmalarla eğitime hazır hale getirildiğini kaydetti.

Kankılınç, köylülerin ve velilerin katkılarıyla okulun tadilatının yapıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bakanlığımızdan, Valiliğimizden, Kaymakamlığımızdan, AFAD'tan, sivil toplum kuruluşlarından büyük destek alarak Bozkaya ilkokulunda bir çalışma yürüttük. En büyük destekçilerimiz tabii ki öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizdi. Biz bu süreci hep beraber, el ele vererek yürüttük. Yani okullarımızın en ufak boyasına, çıkığına, kırığına kadar el ele vererek beraber çözmeye çalıştık ve bunu da başardık. Okullarımız şu anda öğretime hazır. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebilirler. 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren uyum eğitimlerimiz başlayacak. 11 Eylül'de tamamıyla eğitim öğretime başlayacağız. Çocuklarımızın sıraları yerinde, okulu tertemiz, kitapları masaların üzerinde olacak."

Bozkaya köyü muhtarı Erdal Koçak ise okulun tadilatına köylüler olarak katkıda bulunduklarını ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koçak, "Kaymakamlığımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve köylülerimizin çabaları ile okulumuzun tadilatını yaptık. Okulumuzu boyadık, temizliğini yaptık ve eğitime hazır hale getirdik." dedi.