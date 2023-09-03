Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Depremde hasar gören köy okulu imece usulü yenilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde hasar gören köy okulu imece usulü yenilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS (AA) - İBRAHİM ÖZCAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü İlkokulu, öğretmen, köylüler ve öğrencilerin el birliğiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandı.

        Depremlerde hafif hasar alan köy okulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkıları, öğretmen, köylüler ve öğrencilerin el birliğiyle boyandı.

        Çevre düzenlemesi de yapılan okul, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçeler arasında yer aldıklarını söyledi.

        İlçede 2 bin 700 öğrenciye, 30 eğitim kurumunda hizmet verdiklerini belirten Kankılınç, şöyle konuştu:

        "İlçemizde 250'ye yakın öğretmenimiz görev yapıyor. Depremin etkisi hem psikolojik hem de fiziki olarak büyük oldu. Bu süreçte eğitim kurumlarımızda da bazı zararlar oluştu. Bu zararları bertaraf edebilmek adına ilk günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın, Kilis Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın, AFAD'ın, Kızılayın, sivil toplum kuruluşlarımızın büyük destekleri, eğitim camiasındaki arkadaşlarım ve meslektaşlarımızın da büyük gayretleriyle büyük bir çaba gösterdik. Şükürler olsun ki bugünlere kadar geldik."

        Kankılınç, ilçede 2 okulun ağır hasar aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2 okulumuz depremden etkilenerek ağır hasar aldı ve yıkım aşamasında. Bunun yanı sıra 1 pansiyonumuz da yıkım aşamasında. Hafif zarar gören okullarımızın bakım onarımını yaptık. Bu süreci biz güzel bir şekilde atlattığımıza inanıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu biz çocuklarımızın gözlerinden anlıyoruz. Buraya geldiklerinde mutluluk içerisinde olduklarını gördük. Sevinçle okula gelmek istiyorlar. Biz de hazırlıklarını yaptık. Yani bu yaz döneminde sürekli bu çalışmaları birebir yürüttük."

        Bozkaya köyünün de depremden etkilendiğini aktaran Kankılınç, köydeki ilkokulun yapılan çalışmalarla eğitime hazır hale getirildiğini kaydetti.

        Kankılınç, köylülerin ve velilerin katkılarıyla okulun tadilatının yapıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Bakanlığımızdan, Valiliğimizden, Kaymakamlığımızdan, AFAD'tan, sivil toplum kuruluşlarından büyük destek alarak Bozkaya ilkokulunda bir çalışma yürüttük. En büyük destekçilerimiz tabii ki öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizdi. Biz bu süreci hep beraber, el ele vererek yürüttük. Yani okullarımızın en ufak boyasına, çıkığına, kırığına kadar el ele vererek beraber çözmeye çalıştık ve bunu da başardık. Okullarımız şu anda öğretime hazır. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebilirler. 4 Eylül Pazartesi gününden itibaren uyum eğitimlerimiz başlayacak. 11 Eylül'de tamamıyla eğitim öğretime başlayacağız. Çocuklarımızın sıraları yerinde, okulu tertemiz, kitapları masaların üzerinde olacak."

        Bozkaya köyü muhtarı Erdal Koçak ise okulun tadilatına köylüler olarak katkıda bulunduklarını ifade etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Koçak, "Kaymakamlığımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve köylülerimizin çabaları ile okulumuzun tadilatını yaptık. Okulumuzu boyadık, temizliğini yaptık ve eğitime hazır hale getirdik." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Protestoların 35. haftası: Binlerce kişi sokakta!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        2023'te vizyona girecek popüler filmler
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi

        Benzer Haberler

        Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı
        Kilis'in depremzede eserlerinde restorasyon çalışmaları başladı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba yakalandı
        Kilis'te tartıştığı oğlunu silahla yaralayan baba yakalandı
        GÜNCELLEME - Kilis'te dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kilis'te dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Kilis'te dayısını öldüren şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi
        Kilis'te dayısını öldüren şüpheli ve babası adliyeye sevk edildi
        Kilis'te Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kilis'te Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı