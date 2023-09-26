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        Kilis'te aranması bulunan 2 şüpheli uygulamada yakalandı

        Kilis'te farklı suçlardan araması bulunan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 00:06
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        Kilis'te aranması bulunan 2 şüpheli uygulamada yakalandı
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        Kilis'te farklı suçlardan araması bulunan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için yol kontrol uygulamaları sürüyor.

        Bu kapsamda Küplüce yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan şüpheli L.A. ile "Kasten yaralama" suçundan aranan şüpheli S.E. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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