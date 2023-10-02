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        Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:52 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:52
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        Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis’in Elbeyli ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığının Elbeyli ilçesinde sınır hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamsa Çıldıroba köyü yakınlarında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen A.B, O.Y. ve M.Y, sulama sisteminde kullanılmak üzere döşenen boruların içine saklanmış vaziyette yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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