Kilis'te jandarmanın bulduğu yaralı balaban kuşu koruma altına alındı
Kilis'te jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.
Kilis'te jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde balaban kuşu buldu.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Koruma altına alınan balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.