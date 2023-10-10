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        Kilis'te jandarmanın bulduğu yaralı balaban kuşu koruma altına alındı

        Kilis'te jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:37
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        Kilis'te jandarmanın bulduğu yaralı balaban kuşu koruma altına alındı
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        Kilis'te jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu balaban kuşu koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde balaban kuşu buldu.

        Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Koruma altına alınan balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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