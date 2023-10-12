Kilis'te 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kilis'te bir motosiklette yapılan aramada 25 kaçak cep telefonu yakalandı.
Giriş: 12.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:41
Kilis'te bir motosiklette yapılan aramada 25 kaçak cep telefonu yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi yol ayrımında durdurulan A.Ş. kontrolündeki motosiklette arama yaptı.
Aramada 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.