Kilis'te gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Kilis'te bir otomobilde yapılan aramada 30 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kilis'te bir otomobilde yapılan aramada 30 litre kaçak içki ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. A.T. isimli şahsın yönetimindeki otomobil Polateli ilçesi Ömeroğlu Köyü mevkiinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 30 litre içki, 100 paket sigara ve 1 adet bandrolsüz kulaklık ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli A.T. hakkında "5607 Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.