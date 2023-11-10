Kilis'te çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

Kilis'te birçok suçtan aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Günece köyünde kendisini K.K. olarak tanıtan kişinin yapılan parmak izi sorgulamasında şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti.

Sahte kimlikle yakalanan zanlının evindeki aramada 3 kilogram esrar, 1 cep telefonu, tablet, 11 mermi, 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Birçok suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.