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        Kilis'te çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

        Kilis'te birçok suçtan aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:00
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        Kilis'te çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te birçok suçtan aranan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Günece köyünde kendisini K.K. olarak tanıtan kişinin yapılan parmak izi sorgulamasında şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti.

        Sahte kimlikle yakalanan zanlının evindeki aramada 3 kilogram esrar, 1 cep telefonu, tablet, 11 mermi, 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Birçok suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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