CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Kilis'te partisinin danışma kurulu toplantısına katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kilis'te partisinin danışma kurulu toplantısına katıldı.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Aytekin, danışma kurulu toplantılarının CHP için önemli olduğunu söyledi.

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Kilis'te büyük başarı elde ettiğini belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının bir hikayesi, bir geçmişi vardır, her başarıya bir emek verilmiştir. Kilis'i kazanacağımıza kimse inanmıyordu ama biz inanıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak bu dönem Türkiye'nin her ilini, ilçesini santim santim ölçtük. Yaptığımız bilimsel, tarafsız ve gerçekçi anketler ile hangi ilde, ilçede durumumuz nedir bunu gördük. Kilis'te sınırda olduğumuzu fark ettik ve Genel Başkanımızın son 15 günlük programının tamamını bu sınırda olduğumuz, almaya yakın olduğumuz illere ve ilçelere ayırdık. Bunlardan birisi de Kilis'ti."