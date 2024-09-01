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        Kilis'te Rubato Grubu konser verdi

        Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rubato Grubu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 00:05 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:05
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        Kilis'te Rubato Grubu konser verdi
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        Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Rubato Grubu sahne aldı.

        Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Rubato Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, "Şarkılarıyla, sahnesiyle ve enerjisiyle bizlere harika bir akşam yaşatan Rubato ve alanımızı dolduran hemşerilerime, bu unutulmaz konser için teşekkür ederim." dedi.

        Bilecen, etkinlikte Rubato Grubu'na çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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