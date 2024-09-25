Kilis'te cevizli sucuk üretimine başlandı
Kilis'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen cevizli sucuk yapımına başlandı.
Kilis'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen cevizli sucuk yapımına başlandı.
Kilisli üreticiler, yörede yetişen cevizlerin toplanıp kurutulması sonrası bölgede özellikle kış aylarında tüketilen sucuk yapımı için kolları sıvadı.
Üretici Uğur Özmaya, AA muhabirine, cevizli sucuğun sadece üzüm sezonunda yapıldığını söyledi.
Cevizli sucuğu yöreye özgü üzümlerden yaptıklarını belirten Özmaya, "Yapım aşamasında Kilis'e özgü üzümler, bağlardan toplanarak yıkanır. Üzümler havra dediğimiz beyaz bir toprakla birleştirerek tortusundan süzülmesi sağlanır. Daha sonra çeşitli makinelerle ezilerek suyu çıkartılır ve tekrardan biraz dinlenmeye alınır. Dinlenmeye alındıktan sonra çeşitli büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak nişastayla birleştirilir. Kilis'e özgü hapsa yapılır. Hapsa pekmeze benzeyen bir yapı olduğundan, üzümün üstünde yapışır." dedi.
Özmaya, sucuğun tamamen doğal üzüm suyundan yapıldığını ifade ederek, "Hapsa denilen şıraya batırılan cevizler güneşte kurumaya bırakılır. Ortalama bir gün içerisinde kurutulan cevizli sucuklar soğuk ve serin alanlarda saklanarak kış aylarında tüketilir." diye konuştu.
Talebin fazla olduğunu vurgulayan Özmaya, cevizli sucuğun il dışına da gönderdiklerinin üretimin kasım ayı başına kadar devam ettiğini kaydetti.
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