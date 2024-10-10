Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te pekmez üretimi sürüyor

        Kilis'te bağ bozumu başlayan üzüm, pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te pekmez üretimi sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te bağ bozumu başlayan üzüm, pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

        Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe köyünde bağ ve bahçelere giden tarım işçileri, sepetlere doldurdukları üzümü, traktörlerle üzüm pekmezi tesisine taşıyor.

        Burada yıkanan üzümler, havuzlarda makine yardımıyla ezilerek şıra elde ediliyor. Yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, katılaştıktan sonra bir gün beklemeye alınarak pekmez haline dönüşüyor.

        Daha sonra kaplara doldurulan pekmez, sofralardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

        Üretici Mehmet Gün üzümün zahmetli bir süreçten geçtikten sonra pekmeze dönüştüğünü vurgulayarak tadı ve aromasıyla bu lezzetin tercih edildiği ifade etti.

        Tesiste ortalama günlük 20 ton yaş üzümü pekmeze dönüştürdüklerini dile getiren Gün, "Çiftçilerimizin üzümlerini satın alıp burada pekmez yapıyoruz. Günlük 3 ile 4 ton arası pekmez üretme kapasitemiz var. Bölgede yetiştirilen üzümün bağ bozumu yaklaşık 30 gün sürdüğünden yıllık ortalama 70 ton üzerinde pekmez üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gün, üretilen pekmezin daha çok iç piyasada tüketildiğini soğuk iklime sahip olan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki illere gönderdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 22 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlısı Antalya'da yakalandı
        Gaziantep'te 22 yıl önce işlenen cinayetlerin zanlısı Antalya'da yakalandı
        Kilis'te avukatlardan kadın cinayetlerine tepki
        Kilis'te avukatlardan kadın cinayetlerine tepki
        Kilis'te çiftçilere tarımsal üretim planlaması anlatıldı
        Kilis'te çiftçilere tarımsal üretim planlaması anlatıldı
        Kilis'te İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Kilis'te İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Kilis'te motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı
        Kilis'te motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protest...
        Şanlıurfa ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protest...