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        Kilis'te 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kilis'te 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:10
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        Kilis'te 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kilis'te 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 bin 360 sentetik uyuşturucu hap, 135 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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