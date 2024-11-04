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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:35
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma neticesinde şüpheli A.H.Ş'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.

        Şüphelini ikametinde 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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