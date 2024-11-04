Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma neticesinde şüpheli A.H.Ş'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.
Şüphelini ikametinde 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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