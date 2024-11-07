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        Kilis'te rock grubu Dedublüman konser verdi

        Kilis'te ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 23:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:22
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        Kilis'te rock grubu Dedublüman konser verdi
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        Kilis'te ünlü rock grubu Dedublüman sahne aldı.

        Kilis Belediyesinin düzenlediği etkinlikte Dedublüman Grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Gecede vokal, gitar ve yaylı tamburda Mustafa Yavuz, yaylı enstrüman ve perküsyonda Besim Talı, piyano ile gitarda Hazar Altın, bas gitarda Kıvanç Kumlu, davulda Kurthan Sarpkaya performanslarını sergiledi.

        Grup üyeleri "Çözemezsin", "Firuze", "Belki" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de yer aldığı eserleri Kilisli hayranlarıyla birlikte söyledi.

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, konsere katılanlara teşekkür ederek, Dedublüman Grubu'na çiçek takdim etti.

        Konser sonunda grubun sahne performansı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

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