        Kilis Haberleri

        Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

        Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:49
        Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi
        Kilis Valisi Tahir Şahin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Şahin, Polisevinde düzenlenen programda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

        Valiler kararnamesi ile Trabzon Valisi olarak atanan Şahin, çalıştığı süre boyunca basın mensuplarına ilin tanımı için sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

        Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

