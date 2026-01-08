Kilis Valisi Tahir Şahin, gazetecilerle bir araya geldi

Gazeteciler de Vali Şahin'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Valiler kararnamesi ile Trabzon Valisi olarak atanan Şahin, çalıştığı süre boyunca basın mensuplarına ilin tanımı için sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

