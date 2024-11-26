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        Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Kilis'te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:25
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        Kilis'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Kilis'te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

        G.D. idaresindeki 27 ALS 568 plakalı kamyonet, Kilis-Gaziantep kara yolunun 14'üncü kilometresi Beşgöz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A, H.G, D.G. ve A.G. yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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