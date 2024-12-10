Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

        Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda ülkelerine geçmeyi bekleyen 9 yaşındaki Ali, 8 yaşındaki İbrahim ve 12 yaşındaki Rihem ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda ülkelerine geçmeyi bekleyen 9 yaşındaki Ali, 8 yaşındaki İbrahim ve 12 yaşındaki Rihem ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

        İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezinde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

        Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan ve ağabeyi ile çocuklarını kavuşturmak için sınır kapısında işlem yaptıran Aleaddin Alo, "Ağabeyimle 2012'de biz buraya geldik. 3 sene önce o eşinden boşanmıştı. 1 yıla yakın süredir kendisi Suriye'de, çocuklara ben bakıyorum. Şu an Suriye'ye geçmek istiyoruz, çocukları babalarının yanına götüreceğim." dedi.

        Alo, şunları kaydetti:

        "Ülkede savaş bittiği için çok mutluyum, yıllar sonra ülkeme geri döneceğim. Oraya gidince Allah kısmet ederse terzilik atölyesi açacağım. Abim orada, annem, babam herkes orada. Ben de çocuklar için buradaydım inşallah bugün geçeceğiz."

        Babasına kavuşmak için bekleyen 9 yaşındaki Ali Alo, Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu, orada teyzesi ve ninesinin de olduğunu dile getirdi.

        8 yaşındaki İbrahim Alo da babasına kavuşacağı için mutlu olduğunu anlattı.

        - 4 yıldır ayrı olduğu annesine ve kardeşlerine kavuşacak

        Babasıyla Suriye'ye geçmek için sınır kapısında bekleyen 12 yaşındaki Rihem Allavi ise 4 yıldır annesinden ayrı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Anneme gideceğim, çok seviyorum annemi. Onu 4 yıldır görmedim. 4 kardeşim var onları da görmüyorum. Onlara kavuşacağım için çok mutluyum. Telefonla konuşuyorum, onlar ağlıyorlar, 'ne zaman geleceksin' diyorlar. Annem bizi bekliyor şu anda."

        Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde çok mutlu olduğunu anlatan Allavi, "Burada arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm. Dün okula gitmiştim, öğretmenlerimle, arkadaşlarımla vedalaştık. Ben ağladım, onlar da ağladılar. Ben de 'ağlamayın ben geri geleceğim' diye söyledim. Suriye'de okuluma devam edeceğim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine...
        Suriye'de 21 yıldır tutuklu bulunan kişi, Kilis'teki ailesine kavuştu
        Suriye'de 21 yıldır tutuklu bulunan kişi, Kilis'teki ailesine kavuştu
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerden kutlama
        Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerden kutlama
        Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, Ba...
        Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, Ba...
        Kilis'te Suriyeliler kutlama yaptı
        Kilis'te Suriyeliler kutlama yaptı