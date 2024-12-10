Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda ülkelerine geçmeyi bekleyen 9 yaşındaki Ali, 8 yaşındaki İbrahim ve 12 yaşındaki Rihem ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan ve ağabeyi ile çocuklarını kavuşturmak için sınır kapısında işlem yaptıran Aleaddin Alo, "Ağabeyimle 2012'de biz buraya geldik. 3 sene önce o eşinden boşanmıştı. 1 yıla yakın süredir kendisi Suriye'de, çocuklara ben bakıyorum. Şu an Suriye'ye geçmek istiyoruz, çocukları babalarının yanına götüreceğim." dedi.

Alo, şunları kaydetti:

"Ülkede savaş bittiği için çok mutluyum, yıllar sonra ülkeme geri döneceğim. Oraya gidince Allah kısmet ederse terzilik atölyesi açacağım. Abim orada, annem, babam herkes orada. Ben de çocuklar için buradaydım inşallah bugün geçeceğiz."

Babasına kavuşmak için bekleyen 9 yaşındaki Ali Alo, Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu, orada teyzesi ve ninesinin de olduğunu dile getirdi.