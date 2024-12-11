Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

        Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

        Türkiye'ye 9 yıl önce sığınan Muhammet Cumiye (30), AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

        Cumiye, "Kilis'te çalıştım. Savaş bitti artık ülkemize gideceğiz. Orada ailem var, onlara kavuşacağım." dedi.

        5 çocuk babası Cumiye, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye'ye 13 yıl önce kocasıyla gelen 62 yaşındaki Hilva Muhammet ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Suriye'nin Halep şehrindeki evine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Muhammet, "Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlar bize çok yardımcı oldular, Allah razı olsun onlardan. Ülkemize döneceğimiz için çok mutluyum. Kim ülkesine döndüğü için mutlu olmaz ki." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
        Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor
        Suriyeli çocuklar ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine...
        Suriye'de 21 yıldır tutuklu bulunan kişi, Kilis'teki ailesine kavuştu
        Suriye'de 21 yıldır tutuklu bulunan kişi, Kilis'teki ailesine kavuştu
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerden kutlama
        Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerden kutlama