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        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi

        Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:15
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        Antakya Medeniyetler Korosu, Kilis'te konser verdi
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        Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

        Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Kilis Valiliği ev sahipliğinde 7 Aralık Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

        Koro şefi Yılmaz Özfırat, Kilis'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Özfırat, "6 Şubat depremini yaşamayan kimseye bu acıyı anlatamazsınız. O yüzden Kilis'te olmaktan sizlerle bu acıyı paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Yaraları "acının müziğini" yaparak gidermeye çalıştıklarını belirten Özfırat, Kilis Valisi Tahir Şahin'e kendilerine bu fırsatı verdiği için teşekkür etti.

        Kilis Valisi Tahir Şahin de Antakya Medeniyetler Korosu üyelerine teşekkür ederek, "Antakya'dan gelen misafirlerimiz bizlere bir ve birlikte olduğumuzda ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Vali Şahin, koro üyelerine çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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