Kilis'te Polateli-Şahinbey OSB Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlantı Protokolü imzalandı

Kilis'te Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Doğalgaz Hatları Yapım Sözleşmesi ve Bağlantı Protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, protokolün, Vali Tahir Şahin, Palmet Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray ve Palmet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Grup Başkanı Muzaffer Yücel tarafından imzalandığı bildirildi.

Kilis Polateli-Şahinbey OSB'nin 650 hektar sanayi parsel alanına, 653 hektar sosyal donatı alanı olmak üzere toplam 1303 hektar alana sahip olduğu ayrıca Polateli- Şahinbey OSB'de 110 sanayi parselinin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Polateli-Şahinbey OSB'de ilk etapta yol çalışmalarına başlanılmıştır. OSB’mizin elektrik dağıtım şebekesi yer altı galeri sistemine göre planlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak 16 bin 520 metrelik betonarme galerilerin 15 bin metresi tamamlanmıştır. Atık su, yağmur suyu, içme suyu şebeke yapım işlerine ait 10 bin metreküp ve 6 bin metreküplük 2 adet su deposu tamamlanma aşamasındadır."