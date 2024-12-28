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        Kilis'te sis etkili oldu

        Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:20
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        Kilis'te sis etkili oldu
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        Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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