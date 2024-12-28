Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Elsari (29), "Suriye'de savaş bitti. Allah'ın izniyle sıkıntı olmayacak. İşler düzelecek. Suriye'de ailemizle yaşayacağız. 10 yıldır ailemden uzak kaldım. Suriye'ye döneceğim için mutluyum. Bizi misafir olarak kabul eden Türkiye'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.