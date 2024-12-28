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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:00
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Elsari (29), "Suriye'de savaş bitti. Allah'ın izniyle sıkıntı olmayacak. İşler düzelecek. Suriye'de ailemizle yaşayacağız. 10 yıldır ailemden uzak kaldım. Suriye'ye döneceğim için mutluyum. Bizi misafir olarak kabul eden Türkiye'ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Muhammet Setraç (25) da 12 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirtti.

        Ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Setraç, "Türkiye'ye teşekkür ederim, kardeşimizsiniz. Esed zaten gitti, Suriye rahatladı. Savaş artık bitti, herkes dönebilir" dedi.

        Öte yandan, AFAD'a ait Mobil Koordinasyon Tırı, sahada görev yapan basın mensupları ve çalışanlara hizmet vermek adına Öncüpınar Gümrük Kapısı'na konuşlandırıldı.

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