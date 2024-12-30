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        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:08
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        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Taha Atat (25), "Savaş bitti ülkemize dönüyoruz. 11 yıldır ailemi görmedim. Türkiye'de çok iyi insanlarla karşılaştım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize destek çıktılar." dedi.

        Fatıma Zehra Celati (9) de Türkiye'de okula gittiğini, eğitimine Suriye'de devam edeceğini belirtti.

        Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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