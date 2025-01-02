Kilis'te 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kilis'te 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kilis'te 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde çeşitli adreslerde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ile 164 mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanarak ceza evine gönderirken, A.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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