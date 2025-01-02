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        Kilis'te 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kilis'te 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:22 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:24
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        Kilis'te 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kilis'te 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde çeşitli adreslerde arama yaptı.

        Yapılan aramalarda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör ile 164 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanarak ceza evine gönderirken, A.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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