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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:33
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Mahir el Cesim (24), 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Allah razı olsun Türkiye'de yaşadık. Büyük sıkıntılar görmedik. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Savaş bittiği ve Esed gittiği için artık ülkemize gidebiliriz. Allah'ın izniyle Suriye'de de durumumuz düzelir. İnşallah tüm Suriyelilerle orayı toparlarız." dedi.

        Mustafa İsa (65) da Türkiye'de ayakkabı atölyesi olduğunu ifade ederek, "Türk halkına çok teşekkür ederim. Biz de sizleri ülkemize misafir olarak bekliyoruz." diye konuştu.

        İsa, Suriye'de durumun iyiye gideceğini kaydederek, "Suriyelilerin hepsi ülkelerine dönecek. Şu an çocukların okulu olduğu için ağır davranıyorlar. Çocukların okulu bitince Suriyeliler ülkelerine dönecekler." ifadesini kullandı.

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